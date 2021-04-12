Pazarın ucuzu uskumru, kıralı kalkan

Eskişehir'deki balık tezgahlarının en ucuz balığı 20-25 lira arasında satılan uskumru balığı olurken, tezgahların kıralı ise kilosu 250 liraya satılan ve pek de talep görmeyen kalkan ballığı oldu.

Eskişehir'deki balık tezgahlarının en ucuz balığı 20-25 lira arasında satılan uskumru balığı olurken, tezgahların kıralı ise kilosu 250 liraya satılan ve pek de talep görmeyen kalkan ballığı oldu.

Korona virüsün etkisiyle beraber diğer balıkları fiyatları da pahalı seyrederken, bu günlerde bol çıkan uskumru balığı tezgahların en ucuz balığı oldu. Nadir çıkan ve ön siparişler üzerine getirilen kalkan balığı ise 250 lira ile en pahalı balık oldu. Eskişehir Taşbaşı Balık Pazarı esnafı Muharrem Şahin, son fiyat durumunu değerlendirdi. Pazardaki en uzun balığı ise uskumru olduğunu söyleyen Şahin, "Bu günlerin en uzun balığı uskumru balığıdır. Uskumru balığı şu günlerde bol gelen bir balıktır. İzmir, Marmara, ve Akdeniz'den bol çıkan bir balığımızdır. Şu anda tezgahlarımızda kilosu 20 lira ila 25 lira arasında satılıyor. Bu balık, hücre yapısını güçlendiriyor. Bu nedenle içinde olduğumuz korona virüs döneminde bu balığa talep daha çok arttı. Şu an da günlük ortalama en az 250 kilo uskumru balığı satıyoruz. Vatandaşlar bunun fırını yapar, ızgarası yapar. Tabası yapar. İstediği şekilde tüketilebilir." diye konuştu.

En pahalısı kalkan balığı, kilosu 250 lira

Pazardaki en pahalı balığı hakkında ise Şahin, "Pazardaki en pahalı balık kalkan balığımızdır. Kilosu 250 liraya satılıyor. Buna talep seçkindir. Biz de çok fazla getirmiyoruz. Genellikle önceden verilen siparişler üzerine günde 2-3 tane balık ancak getirebiliyoruz. Biz de zaman zaman tezgahımızı süslemek, çeşit olsun diye 1-2 tane getiriyoruz. Zaten denizden de çok az çıkıyor. Nadir bulunuyor. Sadece bütçesi olan alabiliyor" dedi.

Fiyatlar normale göre pahalı

Diğer balıkların fiyatlarını da değerlendiren Muharrem Şahin, "Çupra 45 lira, levrek 50 lira, Karadeniz mezgiti var 30 liraya satıyoruz. Mezgitler özelliklerine göre 30 ile 60 arasında değişiyor aslında. Kılıç balığı var, kilosu 60 lira. Dil balığının kilosu 70 lira, Çinakop bu aralar pahalandı. Şu anda 100-120 lira arasında değişiyor fiyatlar. Barbun balığın kilosu 50-60 lira arasında seyrediyor. Normal şartlarına göre baktığımızda aslında şu an fiyatlar biraz pahalı. Ancak hem kısıtlamalar hem de virüs ortamını düşünüyorsak bu fiyatlar normaldir" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı