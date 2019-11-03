Payasspor: 0-0
STAT: Kozan İsmet AtlıHAKEMLER: Ozan Ergün (xxx), Agah Kaan Kuloğlu (xxx), Götuğ Hazar Erel (xxx)KOZANSPOR FK: Onur Bulut (xx)- Fatih (xx), Emre Can (xx), Furkan (xx) (Dk. 64 Selçuk (x), Oğuzhan (xx) Kadir (xx), Uğurcan (x) (Dk 46. Yaşar (x), Bekir (xx), Tahir (xx), Rıza (xx) (Dk.
03.11.2019 17:34
STAT: Kozan İsmet Atlı
HAKEMLER: Ozan Ergün (xxx), Agah Kaan Kuloğlu (xxx), Götuğ Hazar Erel (xxx)KOZANSPOR FK: Onur Bulut (xx)- Fatih (xx), Emre Can (xx), Furkan (xx) (Dk. 64 Selçuk (x), Oğuzhan (xx) Kadir (xx), Uğurcan (x) (Dk 46. Yaşar (x), Bekir (xx), Tahir (xx), Rıza (xx) (Dk.79 Onur Güney (x) İlhan (xx)PAYASSPOR: Cihan (xx)- Cuma Ali (xx), Zafer (xx), Agah Oktay (xx) Fatih Somuncu (xx), Yasin (x) (Dk. 76. Oğuzhan(x), Uğur(x) (Dk. 26 Samet (x), Birtan (xx), Aykut (xx) Fatih Dalgıç (x), (Dk. 85 Furkan (?) Mümin (xx)SARI KARTLAR: Rıza, Uğurcan (Kozanspor FK), Fatih Calgıç, Cuma Ali, Aykut (Payasspor)
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Kozanspor FK, evinde konuk ettiği Payasspor ile golsüz berabere kaldı.
Kaynak: DHA