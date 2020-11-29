Pasaport harçlarına zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2021 yılı için yeniden değerleme oranının yüzde 9,11 olduğunu açıkladı. Buna göre, vergi, ceza ve harçlara yüzde 9,11 oranında zam gelecek. Yurtdışına çıkacaklar ise pasaport harçlarına gelen zammı merak ediyor. İşte, Pasaport harçları ve gelecek zamlı fiyatlar.