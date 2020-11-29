Pasaport harçlarına zam geldi! İşte yeni fiyatlar
29.11.2020 19:11 | Son Güncelleme: 29.11.2020 19:32
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2021 yılı için yeniden değerleme oranının yüzde 9,11 olduğunu açıkladı. Buna göre, vergi, ceza ve harçlara yüzde 9,11 oranında zam gelecek. Yurtdışına çıkacaklar ise pasaport harçlarına gelen zammı merak ediyor. İşte, Pasaport harçları ve gelecek zamlı fiyatlar.
Hazine ve Maliye Bakanlığı 2021 yılındaki vergi, harç, cezalara uygulanacak olan yeniden değerleme oranını Resmi Gazete'de yayımladı. Yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 olarak belirlendi.
PASAPORT HARÇLARINA ZAM
Sözcü'nün haberine göre, pasaport harçlarına yeni yılla birlikte düzenleme gelirken, ücretlerde de yüzde 9.11 civarında artış yaşanacak.
İŞTE ZAMLI PASAPORT ÜCRETLERİ
Yüzde 9.11 oranındaki yeniden değerleme sonrası yeni pasaport harçlarında fiyatların şöyle olması bekleniyor:
- 6 aya kadar 208 liradan 227 liraya
- 1 yıllık 304 liradan 331 liraya
- 2 yıllık 497 liradan 542 liraya
- 3 yıllık 706 liradan 770 lira
- 3 yıldan fazla 995 liradan 1085 liraya
- Defter bedeli de 163 TL'den 174,05 liraya çıkacak.