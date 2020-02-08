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Parmağı kırılan Petar Skuletic, ameliyat oldu

Antalyaspor maçında parmağı kırılan Sivasspor'un yeni transferi Petar Skuletic, ameliyat oldu.

08.02.2020 18:16 | Son Güncelleme: 08.02.2020 18:19
Parmağı kırılan Petar Skuletic, ameliyat oldu

Antalyaspor maçında parmağı kırılan Sivasspor'un yeni transferi , ameliyat oldu.


Ziraat Çeyrek Final müsabakası sırasında elinden sakatlanan Lider Sivasspor'un yeni transferi Petar Skuletic, özel bir hastanede ameliyat oldu. Başarılı geçen operasyon sonrası futbolcunun 1 hafta sonunda salonda kontrollü kuvvet çalışmalarına, 1 hafta sonunda da koşulara başlaması öngörülüyor. - SİVAS

Kaynak: İHA
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