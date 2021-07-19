Parma antrenmanında görülmemiş ceza! Kaybeden takım futbolcuları hedef tahtası oldu
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Parma antrenmanında görülmemiş ceza! Kaybeden takım futbolcuları hedef tahtası oldu

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Yeni sezonda İtalya Serie B'de mücadele edecek Parma'nın antrenmanı ilginç görüntülere sahne oldu. İki takım arasında yapılan idman maçında kaybeden takım futbolcuları, arkadaşlarının hedefi oldu. Kaleye geçerek arkalarını dönen futbolculara arkadaşları şut çekti. İtalyan ekibinin uyguladığı ilginç ceza yöntemi sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Geçen sezon İtalya Serie A'dan düşen Parma, yeni sezonda Serie B'de mücadele edecek. Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren İtalyan ekibi, antrenmanda görülmemiş bir ceza yöntemi uyguladı.

KAZANAN TAKIMIN HEDEFİ OLDULAR

İdmanda kaybeden takım futbolcular adeta hedef tahtası oldu. Kaleye geçerek arkalarını dönen futbolculara, kazanan takımdakiler şut çekti. Eğlenceli anlara sosyal medyada da beğeni yağdı.

Parma antrenmanında görülmemiş ceza! Kaybeden takım futbolcuları hedef tahtası oldu
Ali Gülhan
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