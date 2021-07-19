Parma antrenmanında görülmemiş ceza! Kaybeden takım futbolcuları hedef tahtası oldu

Yeni sezonda İtalya Serie B'de mücadele edecek Parma'nın antrenmanı ilginç görüntülere sahne oldu. İki takım arasında yapılan idman maçında kaybeden takım futbolcuları, arkadaşlarının hedefi oldu. Kaleye geçerek arkalarını dönen futbolculara arkadaşları şut çekti. İtalyan ekibinin uyguladığı ilginç ceza yöntemi sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.