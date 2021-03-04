Paribu nedir? Paribu kimin? Paribu iletişim ve müşteri hizmetleri

Son günlerde hem ödeme hem de yatırım aracı olarak görülen kripto paralara sahip olmanın bazı yolları bulunmaktadır. Kripto para alım-satım işlemi yapılabilen Paribu nedir? Paribu kimin? Paribu iletişim ve müşteri hizmetleri

Kripto paralara sahip olmanın en kolay yöntemi ise fiat (itibari) para ile (Türk Lirası gibi) satın alım yapmaktır. Fiat para birimleri ile kripto para alım ve satımı yapılabilen platformlara "Kripto Para Borsası" denilmektedir.

PARİBU NEDİR?

Paribu, Yasin Oral öncülüğünde bir yazılım ekibi tarafından kurulan ve 14 Şubat 2017'de kullanıma açıldı. Bitcoin (BTC) olmak üzere birçok kripto para için alım satım işlemine aracılık eden Paribu, 14 Şubat 2017'de kullanıma açılmıştır. Paribu'nun CEO'su Yasin Oral'dır. Paribu, Türk Lirası ile kripto para alış veya satış işlemleri yapılabilen bir kripto para borsasıdır.

PARİBU YASAL MI?

Paribu, Türkiye'de yetkili mercilerden gerekli izinler alınarak açılmıştır.

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Borsanın Marketinde Hangi Kripto Paralar Listeleniyor?



Başta Bitcoin olmak üzere birçok altcoin için alım satım hizmeti sunan Paribu'nun marketinde şu an için 22 kripto para listelenmektedir. Borsanın marketinde listelenen tüm kripto paralar şu şekildedir:

Bitcoin (BTC)

Ethereum (ETH)

XRP (XRP)

Tron (TRX)

Holo (HOT)

Waves (WAVES)

ChainLink (LINK)

Ravencoin (RVN)

Basic Attention Token (BAT)

BitTorrent (BTT)

Litecoin (LTC)

Bitcoin Cash (BCH)

Stellar (XLM)

Dogecoin (DOGE)

Cardano (ADA)

NEO (NEO)

Tether (USDT)

EOS (EOS)

Ontology (ONT)

Cosmos (ATOM)

Chiliz (CHZ)

Tezos (XTZ)

PARİBU MÜŞTERİ HİZMETLERİ İLETİŞİM

Eski Büyükdere Cd. No:1/1, Kat:7

Levent, İstanbul

Telefon: 0850 303 60 00

E-Posta: destek@paribu.com