Paraya yine zam geldi! Döviz kurundaki artış nedeniyle 50 kuruşun maliyeti 83 kuruşa çıktı

Son dönemde dolar kurundaki artışa bağlı olarak enerjiden akaryakıta, gıdadan giyime kadar birçok ürüne zam geldi. Fiyat artışlarından madeni paralar da etkilendi.

MADENİ PARALARIN MALİYETİ DE YÜKSELDİ

Artan metal fiyatları nedeniyle madeni paraların maliyeti de yükseldi. Geçtiğimiz ay 50 kuruşun maliyetinin 66 kuruşa, 1 Tl'nin maliyetinin ise 79 kuruşa çıkması gündem olmuştu.

50 KURUŞ 83 KURUŞA ÜRETİLİYOR

Aradan henüz bir ay geçmişken, madeni paraların maliyeti bir kez daha arttı. Ekim ayında 50 kuruşun maliyeti 66 kuruşken, bu ay bu rakam 83 kuruşa yükseldi. 1 TL'nin maliyeti ise 79 kuruştan 99 kuruşa çıktı.

2022 asgari ücret teklifi: 5200 TL



DİSK'in "2022 yılında asgari ücretin en az net 5.200 ? olmalıdır." önerisine katılıyor musunuz? #AsgariÜcret #disk — Haberler (@Haberler) November 19, 2021

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