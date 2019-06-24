Para badmintonculardan 5 madalya

İrlanda'da düzenlenen Uluslararası Para Badminton Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcular, 5 madalya kazandı.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de gerçekleştirilen organizasyona 8 milli sporcu katıldı.

Para badmintoncular, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için puan niteliği taşıyan turnuvada 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 5 madalyanın sahibi oldu.

Tek kadınlarda Halime Yıldız SL3 kategorisinde gümüş, Emine Seçkin ise WH2 kategorisinde bronz madalya elde etti.

Emine Seçkin, ayrıca WH1-WH2 kategorisi karışık çiftlerde Rus partneri Konstantin Afinogenov ile gümüş, çift kadınlarda ise Belçikalı partneri Man-Kei To ile bronz madalyaya uzandı.

WH1-WH2 kategorisi karışık çiftlerde mücadele eden Avni Kertmen-Narin Uluç ikilisi de bronz madalya kazandı.

Kaynak: AA