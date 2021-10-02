Papua Yeni Gine, zirve için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı - Haberler Ekonomi
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Papua Yeni Gine, zirve için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi
Papua Yeni Gine, zirve için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı

Papua Yeni Gine, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi'nde liderlerin kullanması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu bu kez zararına satışa çıkardı. Söz konusu araçların alımı 5.6 milyon dolara mal olmuştu.

Dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Papua Yeni Gine, 2018'de Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi'nde (APEC) bölge liderleri için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı. Maliye Bakanı Sir John Pundari yerel basına verdiği demeçte, eğer bir öngörüleri olsaydı ilk etapta bu araçların satın alınmayacağını ifade ederek, o dönem 5.6 milyon dolara mal olan araç filosunu almanın "korkunç bir hata" olduğunu kabul etti.

Söz konusu arabalar, 114 bin dolarlık değerinin yaklaşık yüzde 20 altına zararla satılacak. Sri Lanka'daki bir bayi aracılığıyla satın alınan arabalar, ülkeye kiralanan jumbo jet ile getirilmişti. APEC zirvesi için 284 araç alınmış, halk lüks araç alımını protesto etmişti.

Ülkenin APEC Bakanı Justin Tkatchenko da arabaların "liderler için APEC zirvelerinde kullanılan araçlar için standart olan taşıma seviyesi" sağlayacağını iddia ederek satın almayı savunmuş, zirvenin ardından araçların çok hızlı şekilde satılacağını iddia etmişti. Ancak, arabaların zirvenin ardından bu yana başkent Port Moresby'de bir depoda olduğu bildirildi. Başbakan James Marape ise arabalardan hiçbirinin kaybolmadığını veya çalınmadığını kanıtlamak amacıyla yerel medyayı depoya götürdü.

Zirvenin ardından 2018 Kasım ayında güvenlik güçleri, yaklaşık 109 dolar tutarında ödenmemiş ikramiyeler nedeniyle parlamento binalarını basmıştı. Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, Papua Yeni Gine'de nüfusun yüzde 40'ı günde 1 doların altındaki gelirle geçiniyor.

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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