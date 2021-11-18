Şaka değil gerçek! Papua Yeni Gine kinası bile TL'yi 3'e katladı

Dolar, Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası TL karşısında hızlı bir artışa geçti. Karar öncesi 10,48'e kadar gerileyen kur, kararla birlikte 10,99'a çıkarak rekor kırdı.

TL EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN PARA BİRİMİ

TL, 2021 yılında dolar karşısında en çok değer kaybeden para oldu. 2021 genelinde kur yüzde 39 yükseldi. Değer kaybı bakımından TL'den sonra en çok eriyen para birimi ise Arjantin pesosu oldu. Arjantin pesosunda yaşanan değer kaybı yüzde 19 oldu. Yani değer kaybı bakımından TL en yakın rakibini 2'ye katladı.

PAPUA YENİ GİNE PARASI BİLE TL'Yİ 3'E KATLADI

Ancak TL'nin değer kaybı sadece dolar karşısında değil. TL, Papua Yeni Gine kinası karşısında bile değer kaybı yaşadı. 18 Kasım saat 15.46 itibarıyla 1 Papua Yeni Gine kinası, 3,07 liraya eş değer.

Faiz oranlarının %16'dan, %15'e düşürülmesinin ardından sizce dolar düşecek mi? #faizkararı #Dolar — Haberler (@Haberler) November 18, 2021

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