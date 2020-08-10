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PAOK-Beşiktaş maçı, iki ülke arasındaki siyasi gerilim nedeniyle başka bir adreste oynanabilir

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PAOK ile eşleşen Beşiktaş, tek maç üzerinden oynanacak bu eşleşmeyi iki ülke arasındaki siyasi gerilimden ötürü başka bir yerde oynayabilir. Yunan basınında farklı kaynaklarda çıkan haberlerde UEFA'nın gelişmeleri takip ettiği bilgisi yer aldı.

10.08.2020 17:08 | Son Güncelleme: 10.08.2020 17:19

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, 2. Ön Eleme Turu'nda PAOK ile eşleşti. Ancak tek maç üzerinden oynanacak bu eşleşme, iki ülke arasındaki artan gerilim nedeniyle başka bir adreste oynanabilir. Karşılaşmanın 25 veya 26 Ağustos tarihinde Selanik'teki Toumba Stadyumu'nda oynanacağı ilan edilse de Yunanistan kaynaklı Sportime'da UEFA'nın maçın yerini değiştirebileceği belirtildi.

GEÇMİŞTE YAŞANDI

Geçmişte UEFA'nın benzer durumlarda değişikliğe gitmesi nedeniyle iki ülke arasında art arda gelen açıklamaların seyrinin izlendiği aktarıldı.

BAŞKA KAYNAKLAR SALGINI DA NEDEN GÖSTERDİ

Yine Yunan basınından Gazzetta.gr ise maçın oynanma tarihine kadar değişimler yaşanabileceğini belirtti. Türkiye - Yunanistan ilişkilerindeki durumun ve koronavirüs salgını sürecindeki gelişmelerin maçın oynanacağı yeri kesin kılmadığını belirtti.

PAOK-Beşiktaş maçı, iki ülke arasındaki siyasi gerilim nedeniyle başka bir adreste oynanabilir
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