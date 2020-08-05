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Pandemi sporcuların alışkanlıklarını da değiştirdi

Pandemi ile birlikte kalabalık ortamlarda antrenman yapmak istemeyen sporcuların yeni gözdesi doğal güzellikler oldu.

Pandemi sporcuların alışkanlıklarını da değiştirdi
05.08.2020 11:27 | Son Güncelleme: 05.08.2020 11:31

Pandemi ile birlikte kalabalık ortamlarda antrenman yapmak istemeyen sporcuların yeni gözdesi doğal güzellikler oldu. Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Hasan Aksoyak, antrenman için spor salonu yerine Talas ve Yukarı Talas'ı kapsayan kültür ve tarih temalı trekking turunu seçti.

Ali Dağı Şehit Komandolar caddesinde başlayan trekking turu, Salurbayırı, Harman Camii, Köşk Bayırı, Han Sokak, Talas Konuk Evi, Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi ve Osmanlı Sokağı güzergahlarını takip ederek başlangıç noktasında son buldu.

Hasan Aksoyak, etkinlik hakkında yaptığı değerlendirmede, "Pandemi sonrasında kalabalık ortamlar yerine doğada antrenman yapmak daha cazip geliyor. Hem tarihi ve doğal güzellikleri yeniden keşfediyorum hem de antrenmanlarımı gerçekleştiriyorum. Bayram sonrasında Talas'ın tarihi ve kültürel zenginliklerini kapsayan bir trekking turu gerçekleştirdim. Son derece verimli bir etkinlik ve antrenman oldu" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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