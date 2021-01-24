Pandemi döneminde oyuncaklara ilgi arttı
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Pandemi döneminde oyuncaklara ilgi arttı

24.01.2021 10:48 | Son Güncelleme: 24.01.2021 10:53
Pandemi döneminde oyuncaklara ilgi arttı

ticaret platformu Hepsiburada'nın oyuncak kategorisi özelinde 2020 yılına ait verilerine göre, pandeminin başından itibaren oyuncaklara talep ciddi artış gösterdi.

E-ticaret platformu Hepsiburada'nın oyuncak kategorisi özelinde 2020 yılına ait verilerine göre, pandeminin başından itibaren oyuncaklara talep ciddi artış gösterdi. Yıl boyunca 4 milyon oyuncağın talep gördüğü ve tüm oyuncakların gerekli hijyen tedbirleri alınarak sahiplerine ulaştırıldığı platformda, 2020'de en çok ilgiyi Lego, akülü araçlar, ilk yaş oyuncakları, figürler ve bebekler gördü.

E-ticaret platformu Hepsiburada, oyuncak kategorisi özelinde 2020 yılına ait verileri açıkladı. Buna göre, pandeminin başından itibaren oyuncaklara talep ciddi artış gösterdi. Yıl boyunca 4 milyon oyuncağın talep gördüğü ve tüm oyuncakların gerekli hijyen tedbirleri alınarak sahiplerine ulaştırıldığı platformda, 2020'de en çok ilgiyi Lego, akülü araçlar, ilk yaş oyuncakları, figürler ve bebekler gördü.

Platformun, oyuncak kategorisi içinde en çok aranan kelimelerin ilk sırasında oyuncak araba geliyor; onu Barbie, Elsa, robot, unicorn, sesli oyuncak, eğitici oyuncak, Hot Wheels, Lego ve oyun hamuru kelimeleri takip ediyor. Oyuncaklara en çok ilgi gösteren şehirler ise İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa oldu.

GEÇEN YILA ORANLA 2,5 KAT BÜYÜDÜ

Yazılı yapılan açıklamaya göre, pandemi süreci ile evde geçirilen zamanın artması, eğitimin eve taşınması ve ebeveynlerin evden çalışması gibi etkenler puzzle ve kutu oyunlarına olan ilgiyi artırdı. Bir önceki seneye göre 3 kat büyüme yaşanan bu kategorinin yanı sıra eğitici oyuncaklar kategorisi ise bir önceki yıla göre 1,5 kat büyüdü.

Ayrıca pandemi döneminde dış mekan oyuncaklarının ev içinde parkur oluşturabilmek amacıyla tercih edildiği gözlendi. Yine oyun parkurlarında çocukların aktivite ve hayal gücünü geliştirebilecek ve bu alanların tamamlayıcısı evcilik oyuncakları da bu dönemde ailelerin en çok tercih ettiği kategoriler arasında yer alarak geçen yıla oranla 2,5 kat büyüdü.


Pandemi döneminde oyuncaklara ilgi arttı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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