Panathinaikos - Zenit Basket THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?
THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam saat 22:00 'da Panathinaikos - Zenit Basket mücadelesi olacak. Peki Panathinaikos - Zenit Basket maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi? Panathinaikos - Zenit Basket saat kaçta, ne zaman?
Merakla beklenen Panathinaikos - Zenit Basket basketbol maçı bugün ekranlara gelecek. Peki Panathinaikos - Zenit Basket ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Tüm detaylar haberimizde...
PANATHİNAİKOS - ZENİT BASKET BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Panathinaikos - Zenit Basket THY Euroleague basketbol maçı 7 Ocak Perşembe günü akşam saat 22:00 'da başlayacaktır. Yani karşılaşma Türkiye saatiyle akşam 10'da başlayacak.
PANATHİNAİKOS - ZENİT BASKET BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Panathinaikos - Zenit Basket THY Euroleague maçıBein Sports 4 , Digiturk 80, Kablo TV 235 kanallarında yayınlanacaktır.
PANATHİNAİKOS - ZENİT BASKET BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Basketbol maçı Olimpic Sports Center, Atina'da oynanacak.