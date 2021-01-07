Panathinaikos - Zenit Basket THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?
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Panathinaikos - Zenit Basket THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

07.01.2021 11:15 | Son Güncelleme: 07.01.2021 11:19
Panathinaikos - Zenit Basket THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam saat 22:00 'da Panathinaikos - Zenit Basket mücadelesi olacak. Peki Panathinaikos - Zenit Basket maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi? Panathinaikos - Zenit Basket saat kaçta, ne zaman?

Merakla beklenen Panathinaikos - Zenit Basket basketbol maçı bugün ekranlara gelecek. Peki Panathinaikos - Zenit Basket ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Tüm detaylar haberimizde...

PANATHİNAİKOS - ZENİT BASKET BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Panathinaikos - Zenit Basket THY Euroleague basketbol maçı 7 Ocak Perşembe günü akşam saat 22:00 'da başlayacaktır. Yani karşılaşma Türkiye saatiyle akşam 10'da başlayacak.

PANATHİNAİKOS - ZENİT BASKET BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Panathinaikos - Zenit Basket THY Euroleague maçıBein Sports 4 , Digiturk 80, Kablo TV 235 kanallarında yayınlanacaktır.

PANATHİNAİKOS - ZENİT BASKET BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Basketbol maçı Olimpic Sports Center, Atina'da oynanacak.

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