Panathinaikos Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Panathinaikos - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
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Panathinaikos Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Panathinaikos - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

22.10.2020 09:36 | Son Güncelleme: 22.10.2020 09:39
Panathinaikos Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Panathinaikos - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

THY Euroleague'de Panathinaikos Fenerbahçe Beko karşılaşmasının heyecanına sayılı saatler kaldı! Panathinaikos Fenerbahçe Beko maçı hangi gün? Panathinaikos Fenerbahçe Beko nerede oynanacak? Turkish Airlines Euroleague puan durumu hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

Turkish Airlines Euroleague maçları kapsamında Panathinaikos, Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya geliyor. Puan durumuna büyük etki edecek karşılaşmada neler olacak?

PANATHİNAİKOS FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Panathinaikos ile Fenerbahçe Beko arasındaki THY Euroleague maçı, Bein Sports 3 kanalında canlı yayınlanacak.

PANATHİNAİKOS FENERBAHÇE MAÇI HANGİ GÜN?

Panathinaikos-Fenerbahçe Beko Maçı 22 Ekim Perşembe günü oynanacak.

PANATHİNAİKOS FENERBAHÇE MAÇI NEZAMAN, SAAT KAÇTA?

Panathinaikos-Fenerbahçe Beko maçı 21:00'de başlayacak.

PANATHİNAİKOS FENERBAHÇE BEKO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Panathinaikos ile Fenerbahçe Beko arasındaki THY Euroleague Maçı Olimpic Sports Center, Atina'da oynanacak.

TURKISH AIRLINES EUROLEAGUE PUAN DURUMU

  1. Zalgiris Kaunas
  2. Bayern Münih
  3. Olympiakos
  4. FC Barcelona Lassa
  5. Olimpia Milano
  6. Zenit
  7. Baskonia
  8. Valencia
  9. Fenerbahçe Beko
  10. CSKA Moskova
  11. Kızıl Yıldız
  12. Panathinaikos
  13. Maccabi
  14. Anadolu Efes
  15. R. Madrid
  16. Alba Berlin
  17. ASVEL
  18. Khimki

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