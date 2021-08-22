Pamukkale Yağlı Güreşlerine on binlerden övgü
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Pamukkale Yağlı Güreşlerine on binlerden övgü

Pamukkale Yağlı Güreşlerine on binlerden övgü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Pamukkale Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Pamukkale Yağlı Güreşleri, 38'i başpehlivan olmak üzere 517 pehlivanın katılımıyla gerçekleşen organizasyona on binler katıldı.

Pamukkale Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Pamukkale Yağlı Güreşleri, 38'i başpehlivan olmak üzere 517 pehlivanın katılımıyla gerçekleşen organizasyona on binler katıldı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli kent merkezinde bir ilki gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Pamukkale Yağlı Güreşleri'nde Denizli halkının ata sporu yağlı güreşe olan özlemlerini anladıklarını ve gerçekten başarılı bir organizasyona imza attıklarını stadı dolduran on binlerin ispatladığını belirtti. Denizli Atatürk Stadı'nda gerçekleşen Pamukkale Yağlı Güreşleri on binlerce güreş sever katıldı. Ata sporu yağlı güreşi seven, çocuğuna tanıtmak isteyen on binlerce Denizlili Atatürk Stadı'na adeta akın etti. Pamukkale Yağlı Güreşleri'ni kadınından, erkeğine, yaşlısından gencine izlemeye gelenler, Pamukkale Belediyesi'nin başarılı bir organizasyona ev sahipliği yaptığını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür ettiler. Yağlı güreşi her yıl tüm illerde izlemeye giden güreş severler, Pamukkale Belediyesi'nin Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne eş değerde büyük ve her ayrıntısıyla başarılı bir organizasyona imza attığını belirterek, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'yi tebrik ettiler. - DENİZLİ

Pamukkale Yağlı Güreşlerine on binlerden övgü
Pamukkale Yağlı Güreşlerine on binlerden övgü
Pamukkale Yağlı Güreşlerine on binlerden övgü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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