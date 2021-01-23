Palmeiras'ın 2020 Copa Libertadores Finaline Uzanma Hikayesi
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Palmeiras'ın 2020 Copa Libertadores Finaline Uzanma Hikayesi

23.01.2021 13:14 | Son Güncelleme: 23.01.2021 13:18

Palmeiras 2020 sezonunda Copa Libertadores'de finale kadar çıkmayı başardı. Finalde Sao Paulo şehrinin Allianz Parque Stadyumu'nda River Plate ile karşılaşan Palmeiras'da maçın perde arkası görüntülerine birlikte göz atalım.

Palmeiras 2020 sezonunda Copa Libertadores'de finale kadar çıkmayı başardı. Finalde Sao Paulo şehrinin Allianz Parque Stadyumu'nda River Plate ile karşılaşan Palmeiras'da maçın perde arkası görüntülerine birlikte göz atalım.

Palmeiras'ın 2020 Copa Libertadores Finaline Uzanma Hikayesi

Kaynak: Dugout

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