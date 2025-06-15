Palmeiras Porto maçı hangi kanalda? Palmeiras Porto maçı öncesi Palmeiras Porto maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. FiFA Kulüpler Dünya Kupası'nın önemli mücadelelerinden Palmeiras Porto maçı detayları araştırılıyor. Peki, Palmeiras hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?

PALMEİRAS HANGİ ÜLKENİN TAKIMIDIR?

Temsil ettiği yer: São Paulo, São Paulo, Brezilya

Sociedade Esportiva Palmeiras, 26 Ağustos 1914 tarihinde Sao Paulo'da Società Sportiva Palestra Italia ismiyle kuruldu. 1942 yılında isim değişikliğine gidildi ve şu anki ismini aldı. Série A'da mücadele etmektedir. Maçlarını 43.000 kişilik Allianz Parque'de oynamaktadır.

12 şampiyonlukla Série A'yı en çok kazanan takımdır. Ezeli rakibi Corinthians takımıdır. Kulüp 2012 yılında tarihinde ilk kez küme düşmüştür.