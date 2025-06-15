Palmeiras hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?
FiFA Kulüpler Dünya Kupası'nda haftanın en önemli maçlarından Palmeiras Porto maçı öncesi Palmeiras Porto maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Palmeiras Porto maçına saatler kaldı. Peki, Palmeiras hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?
Palmeiras Porto maçı hangi kanalda? Palmeiras Porto maçı öncesi Palmeiras Porto maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. FiFA Kulüpler Dünya Kupası'nın önemli mücadelelerinden Palmeiras Porto maçı detayları araştırılıyor. Peki, Palmeiras hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?
PALMEİRAS HANGİ ÜLKENİN TAKIMIDIR?
Temsil ettiği yer: São Paulo, São Paulo, Brezilya
Sociedade Esportiva Palmeiras, 26 Ağustos 1914 tarihinde Sao Paulo'da Società Sportiva Palestra Italia ismiyle kuruldu. 1942 yılında isim değişikliğine gidildi ve şu anki ismini aldı. Série A'da mücadele etmektedir. Maçlarını 43.000 kişilik Allianz Parque'de oynamaktadır.
12 şampiyonlukla Série A'yı en çok kazanan takımdır. Ezeli rakibi Corinthians takımıdır. Kulüp 2012 yılında tarihinde ilk kez küme düşmüştür.