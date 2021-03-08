Palmeiras Brezilya Kupası'nı Kazandı
08.03.2021 15:17 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:21
2020'de Brasileirao ve Copa Libertadores şampyonu olan Palmeiras, Brezilya Kupası finalinde Gremio'yu 2-0 yenerek üçlemeyi tamamladı. Eski Galatasaray oyuncusu Felipe Melo'nun kupa töreninde takım arkadaşlarıyla yaşadığı sevinç göz doldurdu.
2020'de Brasileirao ve Copa Libertadores şampyonu olan Palmeiras, Brezilya Kupası finalinde Gremio'yu 2-0 yenerek üçlemeyi tamamladı. Eski Galatasaray oyuncusu Felipe Melo'nun kupa töreninde takım arkadaşlarıyla yaşadığı sevinç göz doldurdu.
Kaynak: Dugout