Palmeiras Brezilya Kupası'nı Kazandı
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Palmeiras Brezilya Kupası'nı Kazandı

08.03.2021 15:17 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:21

2020'de Brasileirao ve Copa Libertadores şampyonu olan Palmeiras, Brezilya Kupası finalinde Gremio'yu 2-0 yenerek üçlemeyi tamamladı. Eski Galatasaray oyuncusu Felipe Melo'nun kupa töreninde takım arkadaşlarıyla yaşadığı sevinç göz doldurdu.

2020'de Brasileirao ve Copa Libertadores şampyonu olan Palmeiras, Brezilya Kupası finalinde Gremio'yu 2-0 yenerek üçlemeyi tamamladı. Eski Galatasaray oyuncusu Felipe Melo'nun kupa töreninde takım arkadaşlarıyla yaşadığı sevinç göz doldurdu.

Palmeiras Brezilya Kupası'nı Kazandı

Kaynak: Dugout

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