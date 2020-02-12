Palko Dardai 30 metre mesafeden topu basket potasına soktu
Hertha Berlin'in genç orta saha oyuncusu Palko Dardai, antrenmanda yaklaşık 30 metreden ayağıyla topu basket potasına attı
Bu sezon Hertha Berlin formasıyla resmi maçta forma giyemeyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Palko Dardai, idmanda yaptığı hareketle inanılmazı başardı. Genç oyuncu yaklaşık 30 metre mesafeden topu basket potasına attı.
Eski futbolcu Pal Dardai'nin oğlu olan Palko Dardai, topun çemberden içeri girmesinin ardından büyük sevinç yaşadı. Hertha Berlin kulübünün paylaştığı görüntüler futbolseverler tarafından büyük beğeni aldı.