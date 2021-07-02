Paletli Yüzme Milli Takımı, Rusya'daki dünya şampiyonasına katılacak

Paletli Yüzme Büyükler Milli Takımı, Rusya'nın Tomsk şehrinde düzenlenecek CMAS Paletli Yüzme Büyükler Dünya Şampiyonası'na katılacak.

Paletli Yüzme Büyükler Milli Takımı, Rusya'nın Tomsk şehrinde düzenlenecek CMAS Paletli Yüzme Büyükler Dünya Şampiyonası'na katılacak.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan (TSSF) yapılan açıklamaya göre, 29 ülkenin katılacağı şampiyonada, su üstü, çift palet, dip ve tüp disiplinlerinde, 4x50, 4x100 ve 4x200 su üstü ile 4x100 çift palette bayrak yarışları yapılacak.

TSSF Başkanı Şahin Özen, yaptığı açıklamada, "Çok önemli ve büyük bir uluslararası yarışmada ülkemizi temsil edecek olmanın heyecanı içindeyiz. Dünya Şampiyonluğu öncesi ülkemizdeki kamplarda sporcularımız son derece sıkı ve disiplinli bir hazırlık dönemi geçirdi. Rusya'dan Türkiye'ye güzel haberlerle döneceğimize inanıyorum. Milli sporcularımıza ve Milli Takım antrenörlerimize şimdiden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Millilerin, İstanbul'da 22-28 Haziran'daki kampta son hazırlıklarını gerçekleştiren anlatan Özen, millilerin bu dönemde ilk uluslararası başarısını, İtalya'da geçen ay yapılan 17. CMAS Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası'ndaki 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak elde ettiğini hatırlattı.

Yarın başlayacak şampiyona 8 Temmuz Perşembe günü sona erecek.

Milli Takım kadrosunda kadınlarda Beril Ülker, Miray Tunçel, Buse Çeliker, Azra Zeynep Ertunç ve Beril Ceren Öztürk, erkeklerde ise Derin Toparlak, Ömer Faruk Saydam, Onur Berke Kuyumcu, Can Batır, Yiğit Yılmaz, İsmail Kara, Yiğit Kaan Kuştemir ve Cengizhan Şahin yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er