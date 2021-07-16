Paletli Yüzme Genç, Yıldız, Küçükler Demokrasi ve Milli Birlik Şampiyonası, Edirne'de başladı
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Paletli Yüzme Genç, Yıldız, Küçükler Demokrasi ve Milli Birlik Şampiyonası, Edirne'de başladı

Paletli Yüzme Genç, Yıldız, Küçükler Demokrasi ve Milli Birlik Şampiyonası, Edirne'de başladı
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Spor

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına düzenlenen Paletli Yüzme Bireysel Genç, Yıldız, Küçükler Demokrasi ve Milli Birlik Şampiyonası Edirne'de başladı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına düzenlenen Paletli Yüzme Bireysel Genç, Yıldız, Küçükler Demokrasi ve Milli Birlik Şampiyonası Edirne'de başladı.

Sualtı Sporları Paletli Yüzme Teknik Kurul Üyesi Bora Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın çeşitli ülkelerinde yapılan şampiyonaları başarıyla tamamladıklarını söyledi.

Genç sporcuları milli takıma hazırladıklarını belirten Kaya, "Milli takımın ardından yetişen sporcularımızın dünyada güzel başarılar elde etmesini amaçlıyoruz. Burada da olimpik havuzumuzda güzel bir organizasyon düzenleniyor. Katkıda bulunanlara teşekkür ediyoruz. Organizasyon 3 gün boyunca devam edecek. Şampiyonanın sonunda başarı elde eden sporculara madalya verilecek." diye konuştu.

Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki şampiyonaya 23 kulüpten 191 sporcu katılıyor. Organizasyon 18 Temmuz'da sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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