Palamut yüz göstermedi
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Palamut yüz göstermedi

İhlas Haber Ajansı / Erdi Demür - Haberler | Ekonomi

Palamut yüz göstermedi Palamut bu sene henüz ağlara takılmadı Samsun'da geçen sene 10 Ağustos'ta tezgahtaki yerini alan 'çingene palamudu' bu sene hala görücüye çıkmadı.

Palamut yüz göstermedi

Palamut bu sene henüz ağlara takılmadı

SAMSUN - Samsun'da geçen sene 10 Ağustos'ta tezgahtaki yerini alan 'çingene palamudu' bu sene hala görücüye çıkmadı.

Karadeniz'de yazın çok sıcak geçmesi ve son günlerde yaşanan afetler balık durumunu da etkiledi. Geçen senelerde 10 Ağustos'ta kendisi gösteren ve halk arasında 'çingene palamudu' ile nitelendirilen küçük palamutlar henüz ağlara takılmadı.

Balıkçılar hava şartlarından dolayı palamudun bu sene önceki senelere göre daha geç çıkacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Balık çeşitlerinde son günlerde bir azalma olduğuna değinen balık satıcısı Onurcan Köse, "Hava şartları birkaç gündür sert gittiğinden balık çeşitlerinde de azalma görüldü. Denizdeki fırtınadan dolayı mezgit, istavrit, barbun ve kefal gibi türler eskisinden daha az miktarda geliyor. 20 Ağustos'a doğru palamut da bekliyoruz. Şu anda en çok somon satıyoruz. Onun peşine de levrek ve çipura satıyoruz. Somon ve alabalığın kilosu 25 TL. Çipura ve levreğin kilosu da 45 TL. Fiyatlar gayet uygun" dedi.

"20 Ağustos'ta çingene palamudu başlayacak"

Çingene palamudunun 20 Ağustos'ta görücüye çıkmasını beklediklerini ifade eden Köse, "20 Ağustos'ta çingene palamudu başlayacak. Geçen sene palamut Ağustos'un 10'undan itibaren çıkmaya başlamıştı. Tane 10 TL'den satmaya başlayıp 5 TL'ye kadar düşmüştük. Eylül ayında da kiloluk palamudun tanesini 10 TL'den satıyorduk. Bu sene çingene palamudunun geç çıkmasının nedeni hava şartları. Yazın çok sıcak geçmesi, son günlerde de havanın serinlemesi ile deniz karıştı. Ondan dolayı da palamudun çıkma süresi geçen seneye oranla uzadı" diye konuştu.

Palamut yüz göstermedi
Palamut yüz göstermedi
Palamut yüz göstermedi
Palamut yüz göstermedi
Palamut yüz göstermedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdi Demür

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