Palamut Bolluğunda Sona Gelindi

Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, hamsi arayışına giren palamut sürülerinin Türk karasularını etmeye başladığı için son bir haftadır palamut avcılığında ciddi oranda azalma yaşandığını söyledi.

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eylül ve ekim aylarında avcılığın yoğun olarak gerçekleştirildiği Doğu Karadeniz'de son 15 yılın en iyi palamut döneminin yaşandığını belirtti.

Tezgahların haftalarca palamutla dolup taştığına işaret eden Arslan, Karadeniz insanının palamuda doyduğunu dile getirdi.

Arslan, hamsinin palamut sürüleri için önemli besin kaynağı olduğunu ve hamsinin henüz Türk karasularında görülmediğine işaret ederek, "Bu nedenle palamut, hamsiye ulaşmak için göç ediyor. Türk karasularından çıkıyor ve bu da avcılığı olumsuz yönde etkiliyor. Son bir haftadır palamut avcılığında gözle görülür azalma mevcut." dedi.