Beklentilerin yüksek olduğu Pafos ile Kızılyıldız karşılaşmasının yayın programı da netleşti. Futbolseverlerin merak ettiği "Hangi kanalda ekrana gelecek, canlı izlenebilecek mi?" sorularının yanıtları haberimizde yer alıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda dikkatleri üzerine çeken mücadelelerden biri de Pafos ile Kızılyıldız arasında oynanacak. Maç öncesinde taraftarlar, yayın detaylarına ulaşabilmek için araştırmalarına devam ediyor.

PAFOS KIZILYILDIZ MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme turunda oynanacak Pafos – Kızılyıldız karşılaşması için herhangi bir yayıncı kuruluş bulunmuyor. Maç televizyondan ekranlara gelmeyecek.

PAFOS KIZILYILDIZ MAÇI SAAT KAÇTA?

Pafos ile Kızılyıldız arasındaki mücadele 26 Ağustos Salı günü yapılacak. Karşılaşmanın başlama saati 22.00 olarak açıklandı.

Pafos Kızılyıldız CANLI izleme linki var mı? Pafos Kızılyıldız maçı hangi kanalda?

PAFOS KIZILYILDIZ MAÇI SKOR BİLGİSİ

Maç henüz başlamadı. Karşılaşma başladıktan sonra anlık skor ve gelişmeler canlı olarak takip edilebilecek.

PAFOS KIZILYILDIZ MAÇI HANGİ STADYUMDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme karşılaşması, Kıbrıs'ın Limassol kentinde yer alan Alphamega Stadyumu'nda oynanacak.

