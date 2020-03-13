Pablo Mari, David Luiz'le Birlikte Oynamaktan Dolayı Çok Mutlu
Arsenal'in 2019-20 sezonunda devre arasında Flamengo'dan kiralık oladark kadrosuna kattığı Brezilyalı stoper Pablo Mari, vatandaşı ve aynı pozisyonda birlikte oynadığı David Luiz'le birlikte aynı takımda olduğundan dolayı çok mutlu olduğunu, Luiz'in tecrübesinin onun gelişimine önemli katkı yaptığını belirtti.
13.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:00
Arsenal'in 2019-20 sezonunda devre arasında Flamengo'dan kiralık oladark kadrosuna kattığı Brezilyalı stoper Pablo Mari, vatandaşı ve aynı pozisyonda birlikte oynadığı David Luiz'le birlikte aynı takımda olduğundan dolayı çok mutlu olduğunu, Luiz'in tecrübesinin onun gelişimine önemli katkı yaptığını belirtti.
Kaynak: Dugout