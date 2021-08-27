Pablo Longoria: Galatasaray taraftarının önünde oynamak büyük bir keyif olacak
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Pablo Longoria: Galatasaray taraftarının önünde oynamak büyük bir keyif olacak

Pablo Longoria: Galatasaray taraftarının önünde oynamak büyük bir keyif olacak
Demirören Haber Ajansı / Sezer Afşar - Haberler | Spor

"Çok dengeli bir grup""Cengiz'in performansından çok mutluyuz""Galatasaray taraftarının stadyumda yarattığı tutkulu bir atmosfer var"Sezer AFŞAR - Ali DANAŞ / İSTANBUL, - Olimpik Marsilya Başkanı Pablo Longoria, "Galatasaray taraftarının stadyumda yarattığı çok önemli bir atmosfer var.

"Çok dengeli bir grup"

"Cengiz'in performansından çok mutluyuz"

"Galatasaray taraftarının stadyumda yarattığı tutkulu bir atmosfer var"Sezer AFŞAR - Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - Olimpik Marsilya Başkanı Pablo Longoria, "Galatasaray taraftarının stadyumda yarattığı çok önemli bir atmosfer var. Galatasaray taraftarının önünde oynamak bizim için büyük bir keyif olacak" dedi.UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan Olimpik Marsilya'da başkan Pablo Longoria, kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gruptaki bütün takımların kalifiye olmak için şansının olduğunu söyleyen Longoria, "Çok zorlu bir grup. 4 takım da çok iyi ve çok iyi antrenörler tarafından çalıştırılıyor. Bütün takımlar adına çok açık bir grup olduğunu söyleyebilirim. Her takımın çıkma şansı olduğu dengeli bir grup olduğunu düşünüyorum. Gruptan çıkma şansımız yüksek. Rekabetçi olmak ve buna hazır olmak durumundayız. Küçük detaylara dikkat etmeliyiz çünkü sonucu bu detaylar belirleyecek" diye konuştu."CENGİZ'İN PERFORMANSINDAN ÇOK MUTLUYUZ"Yaz transfer döneminde Olimpik Marsilya'ya katılan milli oyuncu Cengiz Ünder ile ilgili gelen soruya da cevap veren Pablo Longoria, "Cengiz'in takımımızda olmasından dolayı çok mutluyuz. İlk 2 maçta 2 gol atarak çok iyi bir başlangıç yaptı. Onun için de tekrar Türkiye'de oynama şansına sahip olması, güzel olacak. Şu anki performansından dolayı çok mutluyuz" şeklinde konuştu."GALATASARAY TARAFTARININ STADYUMDA YARATTIĞI TUTKULU BİR ATMOSFER VAR"

Grupta yer alan bütün takımların, tutkulu bir taraftar grubuna sahip olduğunu vurgulayan Longoria, "Galatasaray taraftarının stadyumda yarattığı çok önemli bir atmosfer var. Galatasaray taraftarının önünde oynamak bizim için büyük bir keyif olacak. Moskova'da, Marsilya'da ve Roma'da da çok önemli atmosferler olacak. Bizim için oynadığımız futboldan zevk almak için bu tip maçlar güzel bir fırsat" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sezer Afşar

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Pablo Longoria: Galatasaray taraftarının önünde oynamak büyük bir keyif olacak - Haberler Spor
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