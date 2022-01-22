Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçından notlar

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Spor Süper Lig'in 23'üncü haftasında Beşiktaş, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a konuk oldu.

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Ligde geride kalan 22 haftada siyah beyazlılar 7 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 6 beraberlik sonunda aldığı 27 puan ile 13'üncü sırada yer alırken, Malatya ekibi ise 4 galibiyet, 14 mağlubiyet sonucunda topladığı 15 puanla 20'nci sırada bulunuyor.