Özelleştirme İdaresi Kayseri Şeker'deki hissesini Varlık Fonu'na devretti

Özelleştirme İdaresinin Kayseri Şeker'deki yüzde 1,07'lik hissesini Varlık Fonu'na devrettiği bildirildi.

Kayseri Şeker Fabrikası AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Şeker'deki Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığının yüzde 1.07'lik hissesi Varlık Fonu'na devredildi. Bu devir işleminden sonra Kayseri Şeker'in ortak sayısı 30'a düştü.

Özelleştirme idaresinin yüzde 10'luk hissesi daha önce Varlık Fonu'na devredilmişti. Bu hisse devri ile birlikte Özelleştirme İdaresi'nin Kayseri Şeker'de hissedarlığı sona erdi.

Son duruma göre, Kayseri Şeker Fabrikası'nın; Kayseri Pancar Kooperatifi (yüzde 58,6),Türkiye Varlık Fonu (yüzde 11,07), Konya Şeker, Amasya Şeker Beta Ziraat Pancar Motor Pankobirlik ile birlikte diğer 24 pancar kooperatifinden, Alpullu, Balıkesir, Kastamonu, Eskişehir, Burdur, Konya, Ereğli, Uşak, Dinar, Elazığ, Sivas, Muş, Akşehir-Ilgın, Ankara, Çorum, Erzurum, Turhal, Erciş, Yozgat, Bor ve Kırşehir pancar kooperatifleri ile birlikte toplam 30 ortağı bulunuyor.

Kaynak: AA