Özel sporcu Fatma Damla Altın Dünya 2'ncisi

Özel sporcu Fatma Damla Altın, Dünya Gençler Para Atletizm Şampiyonası'nda Dünya 2'ncisi oldu.

3.08.2019 14:53
Özel sporcu Fatma Damla Altın Dünya 2'ncisi

Özel sporcu Fatma Damla Altın, Dünya Gençler Para Atletizm Şampiyonası'nda Dünya 2'ncisi oldu. 
İsviçre'nin Nottwil kentinde Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) tarafından organize edilen Dünya Gençler Para Atletizm Şampiyonası'nda görme engelli özel sporculardan Fatma Damla Altın, T20 kategorisi uzun atlamada 5.02 metre atlayarak gümüş madalya kazandı. 

 


- Ankara
Kaynak: DHA
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