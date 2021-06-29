Özel okullarda tavan zam oranı yüzde 24.72 oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Özel okullarda tavan zam oranı yüzde 24.72 oldu

Özel okullarda tavan zam oranı yüzde 24.72 oldu
Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Bu yıl koronavirüs nedeniyle okullarda eğitimler online olarak sürdürüldü. 2021-2022 eğitim yılı için ise özel okullarda tavan zam belirlendi. Bu yıl okullar en fazla yüzde 24.72 oranında zam talep edebilecek. Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Öztürk, velileri kaybetmek istemediklerini belirterek, " Yüzde 15-20 arasında zam olur." dedi.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de eğitim sistemi koronavirüs nedeniyle aksadı. Okullarda örgün eğitime ara verilirken online eğitim üzerinden devam edildi. Yeni sistemler ortaya çıkarıldı ve öğrenciler internet ya da televizyondan eğitimlerini almaya devam ettiler. Bu süreçte özel okullara para yatıran velilere alınamayan hizmetler kadar para iadesi gerçekleşti.

2021-2022 sezonu için ise yeni tarifeler belirlendi. Yeni sezonda en yüksek zam oranı yüzde 24.72 olacak. Konuyla ilgili CNN Türk ekranlarında açıklamalarda bulunan Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Öztürk, velileri kaybetmek istemediklerini belirterek "Yüzde 15-20 arasında zam olur." dedi.

"ÜCRET İADELERİ TARTIŞILDI"

Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Öztürk konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Kayıt dönemimiz başladı. Hiçbirimizin istemediği bir sürecin içine girdik. Eğitim de etkilendi ve bizim dışımızda gerçekleşen süreçti. Özel okullarımız bu konuda önemli adımlar attılar. Hemen Mart ayı itibariyle gelen kapanma ile birlikte online eğitim süreçlerine geçtik. Özel okullar tarafından çok iyi icra edildiğini görüyoruz. Bu süreçte ücret iadeleri tartışıldı. Verilmeyen hizmetler konusunda tutumumuzu sergiledik. Yemek, servis iadesi bize bağlı özel okullar tarafından sağlandı. 5580 sayılı yasada pandeminin ilk günlerinde verilen eğitimin online eğitimin normal eğitim yerine geçeceği belirtildi. Verilmeyen eğitimlerden bazı iadeler yapıldı. Biz bir hizmet sektörüyüz. Öğretmen ve çalışanlarımız var. Yüzde 60-65'e varan rakamlara tekabül etmektedir. Öğretmen çıkarma söz konusu olamazdı, yasaklar vardı. Sözleşmelerimizi yeniledik ama kapanan okullarımız oldu. Online eğitimde yüzde 83 başarı görüldü.

"HUKUKİ ANLAMDA PEŞİNE DÜŞMELİLER"

Bazı okullarımız tahsilat işini okullara bırakırlar. Bizim üyemiz olan okullar bunlarla uğraşmazlar. Biz eğitimci olduğumuz için bu gibi işleri taşeronlara teslim ederler. Bu kesinlikle doğru değil. Mutlaka hukuki anlamda peşine düşmeliler.

"YÜZDE 15-20 ARASINDA ZAM OLUR"

Özel okullarımızda bütçelere göre okullar hesaplarını yaparlar. Formülün dışına çıkılmaz. Mayısın sonuna kadar fiyatlarını açıklamak zorundadırlar. Yüzde 32'nin üzerinde zam yapma hakları var. Erken kayıt fırsatında yüzde 24.72 gibi bir rakamla bakanlığımız e-okul'da belirledi. Şu anda bizim bütün işlemlerimiz e-okul üzerinden gidiyor. Bugün kimin evine ateş düşmedi? Burslu talepleri var. Velimizi kaybetmek de istemiyoruz. Yüzde 15-20 arasında zam olur."

Haber Yorumları (1)
FAKIR: Allah ıslah etsin % ne demek yav
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ursula Joe Biden Fuat Oktay Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Brad Pitt Şevval Şahin Mehmet Ali Erbil
Spor Mert Müldür Metin Oktay Şenol Güneş Yiğit Şardan Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Özel okullarda tavan zam oranı yüzde 24.72 oldu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 14:45:36. #1.15#

title