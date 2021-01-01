Özel konuşmalar ifşa oldu! Yıldız futbolcu yüzünden iki yakın arkadaşın arası açıldı
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Özel konuşmalar ifşa oldu! Yıldız futbolcu yüzünden iki yakın arkadaşın arası açıldı

01.01.2021 15:57 | Son Güncelleme: 01.01.2021 16:01
Özel konuşmalar ifşa oldu! Yıldız futbolcu yüzünden iki yakın arkadaşın arası açıldı

Bayern Münih'in 32 yaşındaki oyuncusu Jerome Boateng'in eski kız arkadaşı Rebecca Silvera, Alman futbolcunun yeni sevgilisi ve yakın arkadaşı olan Kasia Lenhardt'ı Boateng'i elinden almakla suçladı. Silvera'nın üçü arasında geçen konuşmaları sosyal medyada paylaşması sonrası Lenhardt, yakın arkadaşından özür diledi.

Rebecca Silvera, Boateng ile kendisi ve Kasia arasındaki konuşmaların ekran görüntülerini ortaya çıkardı ve modeli Alman futbolcu ile zorla ilişkiye girdiğini söyledi.

Silvera konuyla ilgili, "Ama en kötü ve en acı verici kısmı, beni kopyalamaya ve benim gibi şeyler yapmaya başlaması, beni alay etmek, manipüle etmek ve beni daha fazla incitmek için yapmasıydı" ifadelerini kullandı.

Almanya'nın dünyaca ünlü Bild Gazetesi, Alman futbolcunun Rebecca'ya toplum içinde konuşulmayacak meseleleri Instagram üzerinden konuşmasını nedeniyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını yazdı. Çiftin arasında yaşanan sosyal medya kavgasından sonra Kasia, sosyal medyada "Sevgili Rebecca, senden özür diliyorum. Amacım seni incitmek değildi. Seni inciten davranışlarımın derin bir yaradan kaynaklanıyordu. Biliyorum toparlanmak için zaman ihtiyacın var. Bundan sonra hatalarımdan ders alacağım ve seni incitmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

"UMARIM ÖZRÜNDE SAMİMİSİNDİR"

Rebecca, ise özür dilediğin için teşekkür ederim. Ne yazık ki aramızdaki problem bu noktaya geldi. Özrün kabul edildi. Umarım bu özründe samimisindir" ifadelerini kullandı.

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