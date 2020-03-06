(Özel) Koca Seyit Havalimanı uçuş sayısını yüzde 52 artırdı

06.03.2020 12:48 | Son Güncelleme: 06.03.2020 12:48

Kuzey Ege'nin dünyaya açılan kapısı olan Balıkesir Koca Seyit Havalimanı, uçuş sayısındaki yüzde 52 artış ile dikkatleri üzerine çekiyor.



Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan ve Kuzey Ege'ye hizmet veren Balıkesir Koca Seyit Havalimanı, 2020 yılına yükseliş trendi ile giriyor. 2019 yılının ilk iki ayında 2 bin 286 uçuş gerçekleştirilen havalimanında bu yılın ilk iki ayında yüzde 52'lik bir artış ile 3 bin 481 uçuş gerçekleştirildi. Balıkesir Koca Seyit Havalimanına ilk iki ayda 26 bin 3 iç hat ve bin 655 dış hat yolcusuna uçuş hizmeti verildi. Ayrıca 207 ticari iç hat ve 11 ticari dış hat uçuşuna ev sahipliği yapan Balıkesir Koca Seyit Havalimanı güler yüzlü personeli, altyapısı ve hizmet ağı ile yolculardan tam not alıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA