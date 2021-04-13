(Özel Haber) İftar sofralarının vazgeçilmezi hurma satışları hareketlendi
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(Özel Haber) İftar sofralarının vazgeçilmezi hurma satışları hareketlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
(Özel Haber) İftar sofralarının vazgeçilmezi hurma satışları hareketlendi

İftar sofralarının vazgeçilmezi hurma satışları hareketlendi.

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İftar sofralarının vazgeçilmezi hurma satışları hareketlendi. 12 TL ile 75 TL arasında satışa sunulan hurmada, vatandaşlar en çok fiyatı en düşük olan hurmayı tercih ediyor.

Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden olan hurmanın satışları hareketlendi. Cezayir hurması 20 lira, İran hurması 12 lira, Tunus hurması ise 75 liradan satışa sunuluyor.

Hurma satışları hareketlendi

Saraçlar Caddesi'ndeki kuruyemişçi Hakan Çakıcı, hurma satışlarının da hareketlendiğini belirterek, vatandaşların genellikle fiyatı uygun olan hurmayı tercih ettiğini söyledi. - EDİRNE

(Özel Haber) İftar sofralarının vazgeçilmezi hurma satışları hareketlendi
(Özel Haber) İftar sofralarının vazgeçilmezi hurma satışları hareketlendi
(Özel Haber) İftar sofralarının vazgeçilmezi hurma satışları hareketlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 13:04:17. #1.16#
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