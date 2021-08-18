Ozan Tufan, Premier Lig ekibi Watford'da! Zorunlu satın alma opsiyonu 7.5 milyon euro

Premier Lig ekibi Watford, Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Ozan Tufan'ı 1 yıllığına kiraladı. İngiliz ekibi, sarı-lacivertlilere kiralama ücreti olarak 1 milyon euro ödeyecek. Ayrıca milli futbolcunun anlaşmasında 7.5 milyon euro zorunlu satın alma maddesi de bulunuyor.