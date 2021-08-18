Ozan Tufan, Premier Lig ekibi Watford'da! Zorunlu satın alma opsiyonu 7.5 milyon euro
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Ozan Tufan, Premier Lig ekibi Watford'da! Zorunlu satın alma opsiyonu 7.5 milyon euro

Ozan Tufan, Premier Lig ekibi Watford'da! Zorunlu satın alma opsiyonu 7.5 milyon euro
Haberler.com - Haberler | Spor

Premier Lig ekibi Watford, Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Ozan Tufan'ı 1 yıllığına kiraladı. İngiliz ekibi, sarı-lacivertlilere kiralama ücreti olarak 1 milyon euro ödeyecek. Ayrıca milli futbolcunun anlaşmasında 7.5 milyon euro zorunlu satın alma maddesi de bulunuyor.

Fenerbahçe, Ozan Tufan'la yolları ayırdı. Vitor Pereira'nın gelmesinden sonra takımda düşünülmeyen milli futbolcuyu Premier Lig ekibi Watford kiralık olarak kadrosuna kattı.

1 MİLYON EURO KİRALIK ÜCRETİ ÖDENECEK

Watford, Ozan Tufan'ı 1 yıllığına kiralarken sarı-lacivertlilere de 1 milyon euro kiralama ücreti ödeyecek. 26 yaşındaki futbolcunun anlaşmasında 7.5 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu da bulunuyor. İngiliz ekibi gelecek sezon bu bedeli ödeyerek Ozan Tufan'ı bonservisiyle kadrosuna katacak.

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Ozan Tufan, Premier Lig ekibi Watford'da! Zorunlu satın alma opsiyonu 7.5 milyon euro - Haberler Spor
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