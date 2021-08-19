Ozan Tufan'ın veda mesajı taraftarların yüreğine dokundu
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Ozan Tufan'ın veda mesajı taraftarların yüreğine dokundu

Haberler.com - Haberler | Spor

Kaptan Ozan Tufan, taraftarlara duygusal mesajla veda etti. 26 yaşındaki futbolcu paylaşımına, "Artık veda etme zamanı geldi. Elimde şampiyonluk kupasıyla tribünlere koşamamış olmanın getirdiği hüzünle ayrılıyorum bugün evimden..." notunu düştü.

Ozan Tufan, Fenerbahçe taraftarına veda etti. Mesajı, taraftarları duygulandırdı. Ozan, "Hani şarkıda söylüyor ya, 'Nasıl anlatsam, nereden başlasam' diye, işte öyle bir andayım. Hepiniz hakkınızı helal edin. Her gün olduğu gibi, bugün de en yüksek sesle! Sonsuza kadar Fenerbahçe! Elimde şampiyonluk kupasıyla tribünlere koşamamış olmanın getirdiği hüzünle ayrılıyorum bugün evimden..." paylaşımı yaptı. Taraftarlar, Ozan'ın bu vedasına duygu dolu mesajlar bıraktı.

Ozan Tufan'ın veda mesajı taraftarları duygulandırdı

PREMİER LİG'DE TOP KOŞTURACAK

Ozan Tufan, hayalini kurduğu Premier Lig'de boy gösterecek artık. 26 yaşındaki futbolcu bu sezon Watford'da kiralık oynayacak. Takım ligde kalırsa 7,5 milyon euroya bonservisi verilecek.

İşte Ozan Tufan'ın paylaştığı o mesaj;

Ozan Tufan'ın veda mesajı taraftarların yüreğine dokundu
Ozan Tufan'ın veda mesajı taraftarların yüreğine dokundu
İngiliz ekibi Watford, Ozan Tufan'ı kadrosuna kattığı için çok mutlu
İngiliz ekibi Watford, Ozan Tufan'ı kadrosuna kattığı için çok mutlu
Fenerbahçe, Ozan Tufan'ı Watford'a kiraladı
Fenerbahçe, Ozan Tufan'ı Watford'a kiraladı
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