Ozan Tufan'ın Galatasaray derbisinde gösterdiği performans, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan oldu

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Dev derbide gol sesi çıkmadı. Karşılaşmada ilk 11'de forma giyen Ozan Tufan gösterdiği performans ile sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Bu sezon yaptığı birçok transfer ile şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Galatasaray derbisinde sürpriz bir ilk 11'le sahaya çıktı.

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performans ve takımı sahiplenişiyle kaptanlığa kadar yükselen Ozan Tufan dün gece derbinin 11'inde yer aldı. Yıldız oyuncu gösterdiği performans ile maça damga vurdu.

EROL BULUT'TAN ÖVGÜ

Teknik direktör Erol Bulut Ozan Tufan için, "Ozan'ı tebrik ediyorum, bugün çok iyi bir maç oynadı. Bugünkü hedefimiz rakibin sol tarafını kapatıp sağ stopere topu yönlendirmekti. Ozan'ın da ona baskı yapmasını istemiştik, o da bunu çok iyi yaptı. Birkaç gol pozisyonuna da girdi. Şutu da vardı ama olmadı. Atsaydı öne geçecektik. Futbolda sadece 1 futbolcuyla gol atılmıyor. 11'i ile gol atılıyor. O yüzden önümüzdeki haftalarda bu takım birbirine daha iyi uyum sağladığında goller gelecektir.' dedi.

SOSYAL MEDYADA BİNLERCE YORUM YAPILDI

Türk Telekom Arena'da oynanan ve 0-0 berabere biten maç sonrasında Ozan Tufan için sosyal medyada da birçok yorum yapıldı.

İşte o yorumlardan bazıları;