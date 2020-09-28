Ozan Tufan'ın Galatasaray derbisinde gösterdiği performans, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ozan Tufan'ın Galatasaray derbisinde gösterdiği performans, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan oldu

28.09.2020 11:15 | Son Güncelleme: 28.09.2020 11:38

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Dev derbide gol sesi çıkmadı. Karşılaşmada ilk 11'de forma giyen Ozan Tufan gösterdiği performans ile sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Bu sezon yaptığı birçok transfer ile şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Galatasaray derbisinde sürpriz bir ilk 11'le sahaya çıktı.

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performans ve takımı sahiplenişiyle kaptanlığa kadar yükselen Ozan Tufan dün gece derbinin 11'inde yer aldı. Yıldız oyuncu gösterdiği performans ile maça damga vurdu.

EROL BULUT'TAN ÖVGÜ

Teknik direktör Erol Bulut Ozan Tufan için, "Ozan'ı tebrik ediyorum, bugün çok iyi bir maç oynadı. Bugünkü hedefimiz rakibin sol tarafını kapatıp sağ stopere topu yönlendirmekti. Ozan'ın da ona baskı yapmasını istemiştik, o da bunu çok iyi yaptı. Birkaç gol pozisyonuna da girdi. Şutu da vardı ama olmadı. Atsaydı öne geçecektik. Futbolda sadece 1 futbolcuyla gol atılmıyor. 11'i ile gol atılıyor. O yüzden önümüzdeki haftalarda bu takım birbirine daha iyi uyum sağladığında goller gelecektir.' dedi.

SOSYAL MEDYADA BİNLERCE YORUM YAPILDI

Türk Telekom Arena'da oynanan ve 0-0 berabere biten maç sonrasında Ozan Tufan için sosyal medyada da birçok yorum yapıldı.

İşte o yorumlardan bazıları;

Ozan Tufan'ın Galatasaray derbisinde gösterdiği performans, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan oldu
Ozan Tufan'ın Galatasaray derbisinde gösterdiği performans, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan oldu
Ozan Tufan'ın Galatasaray derbisinde gösterdiği performans, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan oldu
Ozan Tufan'ın Galatasaray derbisinde gösterdiği performans, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan oldu
Haber Yorumları (4)
BURAK: Sezon sonuna kadar yatar artik ....
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
VAYBE: bu gıdısle mıllı takımdan atılır ne futbolu bız baska macmı seyrettık ozan dun bıldıgın ozan ne oyunu oynadı? hıc bır sey
Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
MAHMUT BEY: Fabrika cıkısın hatalı senın sucun yok....
Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Volkan Bozkır Charles Michel Süleyman Soylu Emmanuel Macron
Magazin Ebru Şallı Mert Fırat Beren Saat İbrahim Tatlıses
Spor Sörloth Arda Turan Gökhan Gönül Mbaye Diagne Ali Palabıyık
Daha Fazla Türk Ermeni Saldırı Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ozan Tufan'ın Galatasaray derbisinde gösterdiği performans, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan oldu - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.9.2020 12:12:32. #1.15#
title