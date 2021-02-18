Ozan Kabak, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'inde yer aldı

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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları salı ve çarşamba günü oynanan 4 maçla başladı.

Leipzig-Liverpool, Barcelona-PSG, Porto-Juventus ve Sevilla-Borussia Dortmund maçlarının ardından haftanın 11'i belli oldu. Devre arası transfer döneminde kiralık olarak Liverpool'a transfer olan milli futbolcumuz Ozan Kabak, yeni takımıyla ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıktı.

Bir İngiliz kulübüyle Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen ilk Türk futbolcu olan Ozan, gösterdiği performansla maçın adamı oldu. 20 yaşındaki futbolcunun bu başarısına UEFA da kayıtsız kalmadı ve Ozan Kabak'ı haftanın 11'ine seçti.

İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i

Kaleci: Alisson Becker (Liverpool)

Defans: Trant Alexandre Arnold (Liverpool), Ozan Kabak (Liverpool), Andrew Robertson (Liverpool), Mahmoud Dahoud (Borussia Dortmund)

Orta Saha: Federico Chiesa (Juventus), Susa (Sevilla), Mohamed Salah (Liverpool)

Forvet: Sadio Mane (Liverpool), Kylian Mbappe (PSG), Erling Haaland (Borussia Dortmund)