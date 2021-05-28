Ozan Kabak'ın hayalleri suya düştü! Liverpool, genç stoper Konate'yi resmen kadrosuna kattı

Ozan Kabak'ın Liverpool'daki macerası kısa sürdü. Milli stoper, 6 ay kiralık oynadığı İngiliz devinde tutunamadı. Kırmızılar, Leipzig'in 22 yaşındaki savunmacısı Ibrahima Konate'yi 36 milyon euroya resmen kadrosuna kattı. Van Dijk'in sakatlanmasıyla altyapıdaki oyuncularla stoperde idare eden Liverpool'un böylece Ozan'a ihtiyacı kalmadı.

Liverpool, Leipzig'in 22 yaşındaki defans oyuncusu Ibrahima Konate'nin transferini resmen açıkladı. Premier Lig'in devi, Alman takımı Leipzig'e Konate için 36 milyon euroya bonservis bedeli ödedi. Konate'nin Liverpool'a transferi ise Ozan Kabak için kötü haber oldu. Konate ile boşluğu dolduran Everton şehrinin takımının, Ozan'a ihtiyacı kalmadı.

KEYFİ YOKTU

Ozan Kabak'ın da bu konu sebebiyle dün akşamki Milli maçta keyifsiz olduğu görüldü. Transfer iddialarına kaçamak cevaplar veren genç stoper, Alman ekibi Leipzig'e ve Çağlar'ın takımı Everton'la anılıyor.