Ozan Kabak için Leicester City ve RB Leipzig devrede
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Ozan Kabak için Leicester City ve RB Leipzig devrede

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Liverpool'un ara transfer döneminde Schalke 04'ten kiraladığı Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oluyor. Kırmızılar, milli savunmacının bonservisini almaya yanaşmazken Leicester City ile RB Leipzig transfer için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Schalke 04'te gösterdiği başarılı performansın ardından ara transfer döneminde kiralık olarak Liverpool'un yolunu tutan Ozan Kabak için 2 takım devrede.

YAZIN MASAYA OTURACAKLAR

Liverpool'un 20 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmak için isteksiz olduğu belirtilen Ozan Kabak'ın peşinde RB Leipzig ve Leicester City'nin olduğu kaydedildi. Sporx'in Sky'dan aktardığı habere göre; iki kulüp, Schalke 04 ile yaz aylarında masaya oturarak oyuncu kadrolarına katmak için hazır.

ALMANLAR TRANSFER İÇİN İSTEKLİ

RB Leipzig'in, Ibrahima Konate'yi Liverpool'a göndermek için anlaşma sağladığı ve yerine Ozan Kabak'ı getirmek için istekli olduğu vurgulandı. Schalke 04'ün küme düşmesiyle birlikte alt ligde oynamak istemeyen Ozan Kabak, son dönemde sakatlığı nedeniyle oynayamadığı Liverpool'da 13 maça çıktı.

Ozan Kabak için Leicester City ve RB Leipzig devrede
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