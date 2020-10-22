Ozan Kabak için İtalyan devi Juventus devrede
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Ozan Kabak için İtalyan devi Juventus devrede

22.10.2020 19:00 | Son Güncelleme: 22.10.2020 19:07

Milli futbolcu Ozan Kabak'ın talipleri artıyor. Adı, İngiliz devi Liverpool'la geçen 20 yaşındaki stoper, Juventus'un gündemine geldi. Transferin gerçekleşmesi halinde Ozan, Merih Demiral ile takım arkadaşı olacak.

Transfer döneminde adı Liverpool ile anılan Ozan Kabak için bu kez de İtalyan devi devreye girdi. Son 9 Serie A sezonunun şampiyonu Juventus, 20 yaşındaki stoper için teklif hazırladı.

Schalke 04'te forma giyen milli oyuncu için Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici'nin hazırladığı teklif zorunlu satın alma maddesi içeriyor.

22 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Buna göre Paratici, Alman kulübüne bir sezonluk kiralamanın sonunda 22 milyon avroluk zorunlu satın alma maddesi içeren bir teklif hazırladı.

Milan bu transferde artık geride kalırken, Juventus'un teklifinin ise Schalke 04 yönetimi tarafından çekimserlikle karşılandığı belirtildi.

STUTTGART'TAN SCHALKE'YE TRANSFER OLMUŞTU

2000 jenerasyonunun bir parçası olan Ozan Kabak, Galatasaray altyapısından çıktıktan sonra özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla Avrupa kulüplerinin ilgisini çekti. İlk olarak Stuttgart'ın yolunu tutan yıldız stoper, Schalke 04'e yaptığı transfer sonrası Bundesliga'da kariyerine devam ediyor.

Ozan Kabak için İtalyan devi Juventus devrede

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