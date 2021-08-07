Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Eroğlu, Diyarbakır'da olağan genel kurula katıldı
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Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Eroğlu, Diyarbakır'da olağan genel kurula katıldı

Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Eroğlu, Diyarbakır'da olağan genel kurula katıldı
Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan - Haberler | Güncel

Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, sendikanın Diyarbakır Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, sendikanın Diyarbakır Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Öz Finans İş Sendikasından yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Eroğlu'nun katıldığı 1. Olağan Genel Kurulu'nda şube başkanlığına aday olan Tahsin Koçhan, delegelerin tam desteğini alarak Diyarbakır şube başkanı seçildi.

Eroğlu, burada yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından ülkede yangınlar ile mücadele verildiğini belirterek, "Zor günler geçiriyoruz. Kovid-19'dan kurtulduk, kurtuluyoruz derken bir de hiç istemediğimiz yangınlar başladı. Bundan da kurtulacağız ama hasarı tamir etmemiz biraz zaman alacak. Bunun da ülke ve millet olarak üstesinden geleceğiz. Bu mücadelede hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." dedi.

"Dinimizde alın teri ve emek çok önemli"

Emeğin önemine değinen Eroğlu, "Emek en kutsal haklardan biri. Dinimizde alın teri ve emek çok önemli. Sizler alın terini, emeğini ortaya koyarak, üyelerinizin bu kutsal değerlerini korumak için yola çıkmış insanlar topluluğusunuz. Sendikacılık basit bir iş değil. Kutsal bir iş yapıyoruz." diye konuştu.

Telefonunun günün her saatinde açık olduğunu ve bunun genel merkez yöneticileri ile şube başkanları için de geçerli olduğunu ifade eden Eroğlu, "Üyelerimizden gelen herhangi bir sıkıntıyı küçük olarak görmeden değerlendirmeliyiz. Belki sizin için küçük olabilir ama o kişi için o şartlarda çok önemlidir. Sizlerden gayret bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Sendikanın Diyarbakır Şube Başkanı seçilen Tahsin Koçhan da bir konuşma yaptı.

Programa, Hak-İş İl Başkanı Ahmet Dinç, Hizmet İş İl Başkanı Ercan Kahraman, Öz Sağlık İş Sendikası İl Başkanı Mehmet Aküzüm, Öz Güvensen İl Başkanı Hidayet Özmeşe, Ziraat Bankası ve Halk Bankası şube müdürleri ve davetliler katıldı.

Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Eroğlu, Diyarbakır'da olağan genel kurula katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan

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