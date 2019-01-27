Oyuncu Sera Tokdemir, Eski Eşi Göksel Gencer'e, Duygu Dolu Notla Veda Etti

Oyuncu Sera Tokdemir 2003 yılında evlendiği kaleci Göksel Gencer'den 2009 yılında boşanmıştı. Tokdemir, 24 Ocak'ta evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Bir dönem Beşiktaş'ın kalesini koruyan Göksel Gencer için duygusal bir paylaşım yaptı.

"ARTIK ALLAH'A EMANETSİN"

Tokdemir oğlunun babasına şu notla veda etti: "7 Haziran 2003... Bizimkisi bir aşk hikayesiydi! Sonra ayrıldık ama hep bir aradaydık. İyi ki evlendik, iyi ki oğlumuzun babası sen oldun. Sevgiliye gittin şimdi. Hepimizin gelip, bir gün geri döneceğimiz yerdesin. Boran'ın gurur duyduğu bir babası var. İnsanlığın adamı, futbolun efsanesisin! Seni çok seviyoruz babamız. Artık Allah'a emanetsin" ifadelerini kullandı.