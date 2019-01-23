Oyak Renault’tan üretimde yeni model müjdesi

Türkiye'deki otomobil üretiminin yüzde 32.8'ini tek başına gerçekleştiren ve bu üretimin yüzde 80'ini ihraç eden Oyak Renault, 2019'a yeni model müjdesiyle girdi. Yeni Clio'nun Bursa fabrikasında üretime başlayacağını duyuran Genel Müdür Aoun, "En mükemmel, en güzel aracı üretmeye odaklandık." dedi.