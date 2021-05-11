Oyak Renault, enerji tasarrufu projesini hayata geçirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Oyak Renault, enerji tasarrufu projesini hayata geçirdi

Oyak Renault, enerji tasarrufu projesini hayata geçirdi
Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak - Haberler | Ekonomi

Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'nda 1 Kasım 2019'da başlayıp 31 Aralık 2020'de tamamlanan LED dönüşüm projesiyle her yıl 11 bin MWh enerji tasarrufu yapılabilecek.

Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'nda 1 Kasım 2019'da başlayıp 31 Aralık 2020'de tamamlanan LED dönüşüm projesiyle her yıl 11 bin MWh enerji tasarrufu yapılabilecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, önemli bir enerji tasarrufu projesine daha imza atan Oyak Renault, proje kapsamında, fabrikadaki atölye ve bürolarda bulunan 16 bin 400 adet lamba, en son teknoloji LED lambalarla değiştirildi. Kapalı alanı toplam 380 bin metrekare olan fabrikada projenin uygulama alanı 340 bin metrekare olarak belirlendi ve saha çalışmalarında yaklaşık 30 kişi görev aldı. LED lambalara geçiş ve yapılan aydınlatma otomasyonu sayesinde (gün ışığına göre lambaların otomatik olarak kısılması, zaman saati ve hareket sensörü uygulaması) yaklaşık yüze 70 enerji tasarrufu elde edildi.

Oyak Renault enerji tasarrufunu okulda öğretiyor

Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'nın enerji tasarrufuna yönelik çalışmaları kapsamında 2010 yılında kurulan enerji okulunda bugüne dek 2 bin 200 çalışanı eğitim aldı. Enerji okulunda, binalarda ve tesisatta ısı yalıtımı, basınçlı hava kaçakları, aydınlatma, verimli elektrik motoru, ısı geri kazanımı gibi konulara dair teorik ve pratik bilgiler veriliyor.

Oyak Renault'un 2020'de gerçekleştirdiği LED dönüşümüyle birlikte, imalat dışı zamanların yönetimi, basınçlı hava kaçaklarının onarımı, parametre optimizasyonları gibi tüm enerji projeleri kapsamında elde edilen tasarruf miktarıysa, 4 bin 900 konutun yıllık elektrik tüketimine eş değer olacak. Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'nda 1 Kasım 2019'da başlayıp 31 Aralık 2020'de tamamlanan LED dönüşüm projesiyle her yıl 11 bin MWh enerji tasarrufu yapılabilecek. ???????Fizibilitesi 12 ay süren çalışma, fabrikada şimdiye kadar gerçekleşen en büyük enerji tasarrufu projesi olarak öne çıkıyor. Proje ile yıllık 5000 ton karbon salımı azaltılmış olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Mehmet Kasapoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Eda Ece Seda Sayan Aleyna Tilki Barış Murat Yağcı
Spor Arda Turan Fatih Terim Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Aksa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Oyak Renault, enerji tasarrufu projesini hayata geçirdi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 13:40:29. #1.16#

title