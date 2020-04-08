‘Otomotive destekler genişletilmeli' OİB Yönetim Kurulu Başkanı Çelik, "Krizin 3 aylık dönemde yüzde 100 sona ermesi çok mümkün değil. Virüs ortadan kalksa dahi virüsün etkilerini piyasalar yaşayacak.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Çelik, "Krizin 3 aylık dönemde yüzde 100 sona ermesi çok mümkün değil. Virüs ortadan kalksa dahi virüsün etkilerini piyasalar yaşayacak. Bundan dolayı 3 aylık sürenin bir miktar daha uzatılması yönünde talepte bulunduk" dedi.