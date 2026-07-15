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2026'da Araba Alırken Tasarruf Etmenin 5 Stratejisi

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Yeni araç fiyatlarının rekor seviyelerde olduğu günümüzde, aylık ödemeler hane bütçelerini zorluyor. Uzmanlar, ikinci el araç tercihi, kredi ön onayı, takas değerini artırma ve toplam maliyete odaklanma gibi stratejilerle araç alım maliyetini düşürmeyi öneriyor.

Yeni araç fiyatları rekor seviyelerde seyrederken, aylık ödemeler hane bütçelerinden giderek daha büyük pay alıyor. Edmunds uzmanları, bir sonraki araç alımınızda toplam maliyeti düşürmek için beş strateji derledi. Bunlar arasında ikinci el araç düşünmek, arama alanını ve kredi seçeneklerini genişletmek, mevcut aracınızdan en iyi takas değerini almak, aylık ödeme yerine toplam maliyete odaklanmak ve negatif eşitlikten korunmak yer alıyor.

Hafif kullanılmış bir araç, yeni modele göre önemli ölçüde daha düşük fiyatla benzer özellikler sunabilir. Edmunds verilerine göre, 3 yaşındaki bir aracın ortalama fiyatı 32.553 dolar iken, yeni bir aracınki 48.899 dolar. Ayrıca, kredi ön onayı almak ve farklı teklifleri karşılaştırmak, kredi ömrü boyunca binlerce dolar tasarruf sağlayabilir. Takas değerini artırmak için birden fazla teklif almak ve özel satışı değerlendirmek de önemli. Son olarak, daha kısa vadeli kredi ile aylık ödemeyi biraz yükseltmek, toplam faiz maliyetini büyük ölçüde azaltabilir.

Kaynak: Haber Merkezi
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