Yakıt Tüketimi Otomobil Alımında Belirleyici Oldu

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Akaryakıt fiyatlarındaki artış, otomobil alırken motor gücü ve donanımın yanı sıra yakıt tüketimini de önemli hale getirdi. Özellikle sık ve uzun mesafe giden sürücüler için tüketimdeki küçük farklar bile bütçeyi ciddi şekilde etkileyebiliyor.

Bu nedenle yıllardır düşük tüketimleriyle bilinen bazı dizel modeller öne çıkıyor. İkinci el piyasasında da bulunabilen bu otomobiller, ekonomik motor seçenekleriyle dikkat çekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi