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Volkswagen'ın Karı Düştü, On Binlerce İşten Çıkarma Planlanıyor

Volkswagen'ın Karı Düştü, On Binlerce İşten Çıkarma Planlanıyor
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Volkswagen, ikinci çeyrekte karında %10 düşüş yaşadı ve Çinli rakiplerine karşı rekabet gücünü artırmak için on binlerce işi kesmeyi planlıyor.

Volkswagen, ikinci çeyrekte işletme karının geçen yıla göre %10 düşerek 3,5 milyar euroya gerilediğini açıkladı. Şirket, cari yıl gelir beklentisini %3 artıştan %3 düşüşe revize etti. CEO Oliver Blume, otomotiv sektörünün jeopolitik krizler, ticaret çatışmaları ve yoğun rekabet nedeniyle zorlu olduğunu belirtti.

Volkswagen, Çinli elektrikli araç üreticilerinin artan rekabeti ve ABD tarifeleri nedeniyle büyük bir yeniden yapılanma planlıyor. Şirket, Almanya'da 50 bin ve küresel olarak ek 50 bin işi kesmeyi ve dört fabrikayı kapatmayı değerlendiriyor. Sendika IG Metall, işten çıkarmalara karşı çıkacağını duyurdu. Analistler, Volkswagen'in rekabet gücünü korumak için bu değişikliklerin gerekli olduğunu vurguluyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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