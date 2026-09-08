Volkswagen, Ducati'yi Satmayı Düşünüyor

Reuters'ın bildirdiğine göre Volkswagen Grubu, lüks motosiklet üreticisi Ducati'yi satmayı değerlendiriyor. Grup yönetimi, stratejik yeniden yapılanma sürecinde Ducati'nin geleceğini görüşüyor. Audi tarafından yönetilen İtalyan marka için henüz kesin karar verilmemiş olsa da, şirketin kaynaklarını ana faaliyetlerine yönlendirmek amacıyla bu seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor.

Bu gelişme, Volkswagen'in elektrikli araç yatırımları ve dijital dönüşümü finanse etmek için varlık satışına sıcak bakabileceğini gösteriyor. Özellikle dizel skandalının ardından finansal ve imaj sorunlarını aşmaya çalışan grup, markalarının karlılığını ve temel iş kollarıyla uyumunu gözden geçiriyor. Ducati, motosiklet pazarında prestijli bir konuma sahip olsa da, otomobil odaklı dev için stratejik olmayan varlık olarak görülebilir.

Audi'nin 2012'de satın aldığı Ducati, premium segmentte başarılar elde etti. Ancak Volkswagen'in daha yalın bir yapıya geçme isteği, bu tür farklı alanlardaki markaların satışını gündeme getiriyor. Analistler, satıştan elde edilecek nakitin batarya ve otonom sürüş teknolojilerine aktarılabileceğini öngörüyor.

Kaynak: Haber Merkezi